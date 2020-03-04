Президент Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України.

Відповідний указ №61/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Затвердити структуру плану оборони України”, - зазначається в документі.

Текст структури плану не опублікований і має гриф “Для службового користування”.

Президент також доручив Кабінету Міністрів в установленому порядку забезпечити за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку розробку плану оборони України відповідно до затвердженої цим указом структури і внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони.