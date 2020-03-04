Зеленський виступив у Верховній Раді

Президент Володимир Зеленський узяв участь у позачерговому засіданні Верховної Ради, де розглядатиметься питання Кабінету міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Очікується, що депутати мають відправити у відставку уряд Олексія Гончарука, і призначити Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

Також очікується, що Президент може представити кандидатури нових міністра оборони, закордонних справ та генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР має розглянути питання про Кабінет міністрів.

Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення. Відставка Прем’єр-міністра, у разі ухвалення парламентом відповідного рішення, означатиме автоматичну відставку всього складу уряду.