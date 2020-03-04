Разумков відкрив ранкову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в середу, 4 березня.

У сесійній залі зареєструвалося 282 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Згідно з регламентом Ради, ранкове засідання в середу розпочалося з виступів народних депутатів.

На ранковому засіданні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (№2178-10). Станом на 4 березня депутати вже розглянули 2293 поправки із 4018.

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О 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента Володимира Зеленського.

Засідання ВР / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним, на позачерговому засіданні планується розгляд шести питань, серед яких "про Кабінет міністрів України". Напередодні ввечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Крім того, на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати заслухають інформацію про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку. Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від "Слуги народу".

Також порядок денний позачергового засідання передбачає розгляд чотирьох законопроєктів. Депутати планують схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Передбачається також розгляд законопроєкту №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)".

Депутати мають намір ратифікувати Рамковий договір між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

Крім того, у другому читанні планується розгляд у другому читанні законопроєкту №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції".