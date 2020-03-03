Геращенко виграла суд у Штепи

Народний депутат Ірина Геращенко виграла у першій інстанції суд у ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яка подавала проти неї позов про захист честі й гідності.

Про це повідомила сама Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Перемога. Виграла суд першої інстанції у Нелі Штепи. Яка позивалася до мене про захист честі і гідності:) 17 березня - наступний суд, де проти мене судяться ексберкутівці Амброськін, Тамтура і Зінченко, також про захист своєї "честі і гідності", - написала Геращенко.

Вона додала, що ексберкутівці подали на неї в суд "за те, що наша команда категорично відмовлялася включати їх в так званий список на обмін з бойовиками".

Як повідомлялося, у червні 2018 року колишня міський голова Слов’янська Донецької області Неля Штепа, яка закликала Путіна і яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, подала до суду на тодішнього першого віцеспікера Верховної Ради Ірину Геращенко. Раніше аналогічні позови до Геращенко подали беркутівці, яких звинувачують у вбивствах учасників Майдану в Києві. Геращенко оцінила тоді ці позови як спроби зятягнути процеси, які ведуться проти них самих.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона казала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й за рахунком склад суддівської колегії, який буде розглядати її справу знову.