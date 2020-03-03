Зеленський прибув на засідання фракції "Слуги народу"
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський приїхав на засідання фракції партії "Слуга народу".
Про це Укрінформу повідомили джерела у фракції.
Засідання відбувається в закритому режимі, без присутності засобів масової інформації.
Водночас співрозмовники агентства інформують, що Прем'єр-міністра Олексія Гончарука на засіданні фракції немає.
Як повідомляв Укрінформ, фракція партії "Слуга народу" планує на вечірньому засіданні 3 березня обговорити питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах. На сьогоднішнє засідання запрошені для звіту генеральний прокурор Руслан Рябошапка і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
фото: presiden.gov.ua