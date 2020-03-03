Єрмак зустрівся з послами G7 та Євросоюзу — про що говорили

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україні кроки для досягнення миру на Донбасі, підтримку у питаннях реформ та співпрацю з МВФ.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Андрій Єрмак поінформував дипломатів про останні кроки для досягнення миру на Донбасі. Керівник Офісу Президента подякував главам дипломатичних представництв країн "Великої сімки" та ЄС за тверду підтримку й практичну допомогу Україні, зокрема в питаннях подальшої трансформації країни", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, зазначається, що співрозмовники обговорили можливості посилення такої підтримки, насамперед у контексті подальшої реалізації структурних реформ, посилення інституційної спроможності уряду, а також детально зупинилися на співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Фото: president.gov.ua