Міжурядова українсько-польська комісія збереться 21 травня у Києві — Кулеба

Українсько-польська Міжурядова комісія з питань економічного співробітництва проведе наступне засідання у Києві 21 травня.

Про це повідомив у Twitter віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.

"21 травня міжурядова українсько-польська комісія у Києві. Ключове: інвестиції в Україну, розвиток промисловості, Європейська зелена угода", - написав Кулеба.

Він додав, що Польща посідає друге місце за обсягом українського експорту і у 2019 році за цим показником обійшла РФ, і 4-те за обсягом торгівлі загалом, а "потенціал ще більший".

Як повідомлялося, попереднє засідання Міжурядової комісії відбулось 20-21 квітня 2017 року у Варшаві.

Фото: @DmytroKuleba