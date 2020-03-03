У фракції “Євросолідарності” заявили, що не голосуватимуть за відставку Загороднюка

У разі винесення на розгляд питання щодо відставки міністра оборони Андрія Загороднюка та Кабінету міністрів загалом фракція “Європейська солідарність” не голосуватиме.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Михайло Забродський.

“Позиція нашої політичної сили стосовно зміни Кабінету міністрів загалом і стосовно міністра оборони зокрема... Одразу скажу, наразі по інформації, яка нам відома, питання стосовно міністра оборони так стояти не буде завтра, і, я сподіваюсь, це дуже непогано. Тому що передчасна і дуже часта заміна керівників такого відомства нічого доброго для справи не несе. Ми розуміємо перелік питань, перелік претензій, які чинна влада висуває до Кабміну, але позиція по цьому питанню у нас одна: немає Кабміну Гончарука, як немає і фракції “Слуги народу”. У нас є фракція Президента Зеленського, у нас є Кабінет міністрів Зеленського. Це його пропозиція, ми їх не призначали, не нам їх знімати”, - повідомив Забродський.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні п'ять років. Ухвалення документа підтримали 236 народних депутатів.

Відповідно до Конституції України, протягом року після схвалення програми діяльності уряду парламент не може розглядати питання про відповідальність уряду та прийняття резолюції недовіри йому.