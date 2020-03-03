Не більше 1,25 мільйона: уряд встановив "планку" для зарплат керівників держкомпаній

Місячний розмір заробітної плати керівника державної компанії в контракті не повинен перевищувати 1,25 мільйона гривень.

Відповідна постанова Кабінету міністрів "Про питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки" опублікована в "Урядовому кур'єрі" 3 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Установити, що місячний розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1 250 тис. гривень", - йдеться у документі.

Уряд також рекомендував наглядовим радам державних компаній переглянути контракти з керівниками ДП і членами наглядової ради, укладені до набрання чинності цієї постанови.

Фото: НБУ