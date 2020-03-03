Адвокат Януковича

Адвокат Януковича "копає" під учасників Революції Гідності - голова Львівської облради

Укрінформ
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат експрезидента України Віктора Януковича.

У адвокатському запиті йдеться про чинне кримінальне провадження щодо Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія та інших чільних учасників Революції Гідності. Про це Ганущин написав у Facebook.

"Цими днями, до мене, як до фізичної особи Ганущина О.О., надійшов запит від адвоката АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., який виступає в інтересах В.Ф. Януковича. У ньому зокрема повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення Турчиновим О.В., Парубієм А.В., Наливайченком В.О, Тенюхом І.Й. та іншими особами захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі.

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Особисто Ганущину інкримінують, що він буцімто в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року разом з "групою невстановлених осіб" здійснили блокування військової частини А0284, що на вул. Стрийській, 88, у Львові та спробували захопити вогнепальну зброю та боєприпаси, які там зберігалися.

"Реагуючи на відповідний адвокатський запит, хочу наголосити: жодній людині, а тим паче президенту-втікачу, не вдасться залякати та вчиняти політичні переслідування активних учасників Революції Гідності, чи це на Євромайдані в Києві, чи у Львові", - зазначив голова Львівської облради.

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Революцією Гідності називають події листопада 2013 - лютого 2014 року, коли тодішня влада на чолі з президентом Віктором Януковичем намагалася придушити громадянські протести в Києві та інших містах України. Українці вимагали відновлення проєвропейського курсу держави, а після фізичних розправ над беззбройними протестувальниками - відставки діючої влади. Кульмінацією подій стали напади на мирну ходу до Верховної Ради та розстріли протестувальників на вул.Інститутській в Києві 18-20 лютого 2014 року, після чого президент Янукович та його спільники втекли з України.

Злочини силовиків та їхнього керівництва проти майданівців досі не отримали належної правової оцінки, хоча, за словами адвоката родин Героїв Небесної Сотні Віталія Титича, підозри висунуто 300 особам.

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