Довибори в Раду: ЦВК скасувала реєстрацію ще двох кандидатів

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Вікторії Алєксєйчук та самовисуванця Олександра Діденка під час проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область).

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

"3 березня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати України Алєксєйчук В.І., висунутої політичною партією "Слуга народу", та Діденка О.В., який балотувався у порядку самовисування, в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року", - інформують у ЦВК.

Зазначається, що рішення прийняте у зв’язку з відповідними заявами цих кандидатів про відмову від балотування.

У Центрвиборчкомі нагадали, що 2 березня був останній день для звернення кандидата із заявою про відмову балотуватися чи партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата.

Раніше комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Соколова Михайла, який балотувався в ОВО № 179 у порядку самовисування.

Таким чином, у проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року братимуть участь 37 кандидатів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня ЦВК оголосила про початок виборчого процесу в 179-му окрузі. Вибори призначено на неділю, 15 березня.

В окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент призначив Кучера головою Харківської ОДА.