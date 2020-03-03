Україна до кінця року адаптує трастові фонди НАТО до амбіцій щодо Альянсу - Божок

Україна до кінця року планує переглянути трастові фонди НАТО для підтримки України на предмет їх адаптації до нинішнього рівня розвитку країни і рівня амбіцій щодо інтеграції в Альянс.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

"На порядку денному нашої взаємодії з НАТО перебуває питання перегляду трастових фондів. Це скоріше проблема росту, а не реалізації чи наповнення. Річ у тім, що за останні роки ми досягли відчутного прогресу у справі реформування України відповідно до стандартів НАТО. Рівень амбіцій нової влади України ще більший. Тому ми разом з НАТО наразі розпочали так званий аудит існуючих програм та проєктів на предмет їх відповідності нинішньому рівню розвитку України і нинішньому рівню амбіцій по відношенню до інтеграції в НАТО", - сказав дипломат.

Він поінформував, що за результатами аудиту ці трастові фонди, інші програми і проєкти взаємодії, які складають Комплексний пакет допомоги НАТО Україні, започаткований на Варшавському саміті у 2016 році, будуть переглянуті і адаптовані до сучасних реалій.

"Ми розраховуємо завершити цей процес уже в цьому році. Це не означає, що проєкти допомоги зупинені чи призупинені — робота йде активно. Водночас при плануванні роботи на наступний рік ми вже будемо виходити зовсім з інших, більш амбітних пріоритетів. Деякі напрямки вже себе вичерпали, в деяких у нас виникли нові потреби та інтереси, деякі нові напрямки виникають у зв’язку з тим, що реформування оборонного сектора України відповідно до стандартів НАТО вже пройшло кілька етапів, і в нас уже є інші завдання. Тобто ті завдання, які стояли перед нами, умовно кажучи у 2014 році, вже абсолютно не валідні, тому що ми вже користуємося їхніми результатами", - зазначив заступник міністра.