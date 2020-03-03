Рада ухвалила 20% законопроєктів уряду Гончарука - КВУ

Верховна Рада за пів року підтримала 20% із поданих Кабінетом міністрів законопроєктів.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель у Facebook.

“За оцінкою КВУ за шість місяців роботи парламент підтримав лише 20% законопроєктів уряду О.Гончарука. Це катастрофічно низькі показники для монобільшості. До прикладу, підтримка законопроєктів урядів А.Яценюка та В.Гройсмана була, в середньому, на третину більшою”, - зазначив він.

За його словами, із 128 законопроєктів, внесеними Кабміном, діючими законами стали 25, що становить 20%.

Кошель додав, що із 25 ухвалених законів 12 – це так звані «технічні» закони щодо ратифікації міжнародних угод та протоколів.