Посли G7 сьогодні зустрінуться з Рябошапкою
Укрінформ
Посли країн "Великої сімки" у вівторок зустрінуться з генпрокурором України Русланом Рябошапкою.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства США в Україні.
“Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої сімки" (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 2 березня в Україні стартував другий етап атестації прокурорів.