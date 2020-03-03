Посли G7 сьогодні зустрінуться з Рябошапкою

Посли країн "Великої сімки" у вівторок зустрінуться з генпрокурором України Русланом Рябошапкою.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства США в Україні.

“Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої сімки" (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 березня в Україні стартував другий етап атестації прокурорів.