Посли G7 сьогодні зустрінуться з Рябошапкою

Посли G7 сьогодні зустрінуться з Рябошапкою

Укрінформ
Посли країн "Великої сімки" у вівторок зустрінуться з генпрокурором України Русланом Рябошапкою.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства США в Україні.

“Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої сімки" (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 2 березня в Україні стартував другий етап атестації прокурорів.

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