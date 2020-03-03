В Україні створили Офіс фінконтролю — рішення уряду

Уряд створив Офіс фінансового контролю та ліквідував п'ять міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок на засіданні Кабміну, повідомив у Telegram Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Уряд створив Офіс фінансового контролю та водночас ліквідував 5 міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. Офіс фінансового контролю аналізуватиме ефективність використання державних ресурсів і наглядатиме за високоризиковими операціями", - написав він.

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Далі, за словами Гончарука, — створення міжрегіональних територіальних органів Офісу фінансового контролю, що має забезпечити оперативність і мобільність роботи нового органу.