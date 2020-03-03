Кабмін планує створити групу з розробки плану оборони України

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 3 березня, розгляне проєкт постанови про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проєкту плану оборони України.

Про це йдеться у порядку денному засідання уряду на 3 березня, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці планують розглянути проєкти постанов щодо питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка"; про особливості ведення електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоровʼя з електронним реєстром листків непрацездатності.

Крім того, представники Кабміну можуть внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

У вівторок урядовці також розглянуть проєкти розпоряджень про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку обʼєднаних територіальних громад у 2020 році; про проведення у 2020 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах.