Голова ВР Дмитро Разумков узяв участь у церемонії нагородження премією Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“У Верховній Раді відбулося нагородження премією Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. В урочистій церемонії взяли участь Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, голова Комітету з питань молоді і спорту Андрій Кожем’якін і члени Комітету, керівник Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний, лауреати премії Верховної Ради”, - йдеться у повідомленні.

Разумков вручив премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму/Фото: пресслужба ВР

Зазначається, що Дмитро Разумков вручив лауреатам дипломи та нагрудні знаки.

“Якщо ми говоримо про оновлення Верховної Ради, воно більш ніж серйозне - 82% нових облич. Дійсно, важливо, щоб оновлення не впливало на якість роботи Верховної Ради, але я думаю, що і 82, і 18 до цього прикладають максимум зусиль, щоб ми мали можливість говорити про те, що Верховна Рада і молода, і якісна”, - сказав спікер, відкриваючи засідання.

Разумков також зазначив, що “це той позитивний приклад, що можуть бути зміни, зміни достатньо швидкі і в суспільстві, і в політиці, і це той приклад, що в політику можна потрапити, в політику можна прийти, в політиці можна навчатися, в політиці можна співпрацювати, досягати успіхів і це буде стимулювати і вас для того, щоб рухатися далі”.

Голова Верховної Ради також звернув увагу на те, що останнім часом чомусь не було таких зустрічей, не було тієї підтримки з боку Верховної Ради молоді, і висловив сподівання, що це стане ще однією доброю традицією.

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Голова Комітету з питань молоді і спорту Андрій Кожем’якін, вітаючи учасників церемонії, відзначив, що Комітет зараз розробляє проект постанови, якою буде підвищено суму цієї премії. За його словами, у Комітеті також розробляється законопроект щодо молодіжної політики.

Як зазначають у Інформуправлінні Апарату ВР, премія присуджується особам - громадянам України віком до 35 років, молодіжним та, як виняток, дитячим громадським організаціям Верховною Радою України.

Щороку, як правило, до 1 грудня, присуджується десять премій, грошова частина яких становить п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна - відповідно 8 500 грн.