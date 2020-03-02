“Ніякої трагедії тут немає”: Пристайко прокоментував можливу відставку

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наразі не отримував запрошення на засідання фракції монобільшості з приводу його можливої відставки і не мав про це розмови з Президентом.

Про це Пристайко заявив на пресконференції у понеділок, 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, є достатньо інформації, і це жваво обговорюється, і не тільки моє прізвище, а й інших міністрів, включаючи Прем'єр-міністра. Я думаю, що ми достатньо разів сказали, що ми готові до відставки. Ми пообіцяли служити народу України, ми були запрошені Президентом Зеленським. Якщо в наших послугах більше немає потреби, ми готові займатися чимось іншим – ніякої трагедії тут немає", - сказав Пристайко.

Водночас він додав, що як і у всіх міністрів, у нього як очільника МЗС, є "купа планів", які ще не реалізовані, включаючи поточні візити зарубіжних колег. Зокрема важливий для України візит відбудеться в середу, повідомив міністр.

"Якщо в середу відбудеться (позачергове — ред.) засідання Верховної Ради, це якраз той день, коли до нас приїде міністр закордонних справ Канади, з яким у нас є багато про що поговорити", - зазначив Пристайко.

Глава МЗС у відповідь на запитання журналістів повідомив, що його ще не запрошували на засідання фракції монобільшості, але, за його словами, "це відбувається доволі оперативно".

"Тобто запрошення може прийти – для цього достатньо телефонного дзвінка. Ми раді поспілкуватися з фракцією і з окремими комітетами", - зазначив він.

Пристайко також розповів, що коли Президент Зеленський запропонував йому очолити МЗС, у них була домовленість, що час від часу відбуватиметься розмова про те, чи вони разом працюватимуть далі, чи їм треба розійтись.

"В принципі, це нормальна чоловіча розмова, яку ми час від часу поновлювали протягом цих дев'яти місяців. Кожного разу на моє запитання або на запитання Президента була одна й та сама відповідь, що продовжуємо працювати. Розмови, в якій сказали б: "Слухай, давай будемо завершувати, поки не було", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 28 лютого направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

Спікер скликав таке засідання Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.

У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд шести питань, серед яких “про Кабінет міністрів України".

У понеділок, 2 березня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що не писав заяви про свою відставку, але зазначив, що “ми думаємо над серйозним підсиленням уряду”. Однак, за його словами, остаточного рішення щодо ротації ще немає. “Це - командне рішення, яке переважно залежить від Президента, від позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення, я б зараз не хотів коментувати, тому що воно ще на столі. Говорити, кого плануємо замінити, по-моєму, трішки зарано”, - сказав Гончарук.