Вільні та чесні вибори в ОРДЛО восени абсолютно неможливі — Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що провести місцеві вибори на наразі непідконтрольній Україні території Донбасу вже в жовтні з дотриманням усіх вимог українського законодавства неможливо.

Про це Клімкін заявив у інтерв'ю "Главкому".

"Точно знаю, що провести вільні та чесні вибори на Донбасі одночасно з нашими місцевими виборами в жовтні абсолютно неможливо", - сказав Клімкін.

У цьому контексті він нагадав, що за 60 днів до виборів, тобто наприкінці серпня має розпочатися виборча кампанія, отже, на початку серпня до окупованого Донбасу має приїхати місія ОБСЄ, щоб переконатися, що там усе добре з безпекою, що роззброєння успішно завершилося, що забезпечений контроль за кордоном.

"Це означає, що приблизно до липня все це має бути зроблено. Ви вірите, що через п’ять місяців на Донбасі все казково зміниться і він стане безпечним? Ви вірите, що зможете там вільно працювати й писати про те, що там відбувається, а я, відповідно, – бути кандидатом на посаду мера Донецька? Ви вірите, що там піднімуть усі реєстри і наше ЦВК зможе організувати вибори? За нормальною процедурою, прописаною в українському законодавстві, навіть із певними особливостями, це зробити неможливо", - констатував ексміністр.