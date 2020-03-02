Балтійський трубопровід опинився під вогнем російської пропаганди – EUvsDisinfo

Новий Балтійський трубопровід, який має увійти в експлуатацію у 2022 році та забезпечити транспортування в Європу норвезького газу, опинився під жорстким "обстрілом" кремлівських пропагандистів.

Про це йдеться у аналітичній публікації європейського видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та концентрує увагу на розкритті дезінформації, що спрямована проти європейської аудиторії.

«На європейському енергетичному ринку створюється новий коридор для газопостачання. Балтійський трубопровід, - проєкт, який виконують данська компанія Energinet та польська компанія Gaz-System за підтримки Фонду ЄС із взаємопоєднання в Європі, - призначений для транспортування норвезького газу на ринки Данії та Польщі, і далі, ймовірно, кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Різні кремлівські видання чотирма мовами віщують одне й те саме послання: прагнути до незалежності від російського газу є поганою ідеєю», - зазначають автори публікації.

Будівництво Балтійського трубопроводу має бути завершене у 2022 році, але вже зараз кремлівські дезінформатори почали агітацію проти нього. Вони оголошують проєкт «позбавленим економічної логіки», «марнотратством» і об’єктом «політичних міркувань», яким Варшава, мовляв, «підпорядкувала фінансову та технологічну логіку».

Польською мовою російські пропагандисти найбільш активно розповсюджують тезу, що, нібито, великі постачальники газу, такі як США, Норвегія і Катар, є менш надійними та більш коштовними джерелами енергії, у порівнянні з Росією, зауважує видання. Також кремлівська пропаганда намагається налякати європейських споживачів «непередбачуваними наслідками» початку експлуатації Балтійського трубопровода, «порушенням газового балансу» та «зростанням ціни» на газ.

EuvsDisinfo додає, що такі тези просуваються не лише у «офіційних» російських виданнях, але інспіруються у соціальних медіа всіма доступними мовами, але більш за все – російською та німецькою.

«Жодна з цих публікацій не говорить про те, які політичні, безпекові та економічні міркування стали основою рішення для будівництва Балтійського трубопроводу. Для країн, які залежать від російського газу, дуже логічним кроком є інвестувати у цей проєкт, щоб зменшити залежність від одноосібного постачальника, враховуючи політичні обмеження, які містяться в контрактах Газпрому, високу ціну на російський газ та непевність у надійності його поставок, що вони могли нещодавно спостерігати. Прагнення диверсифікувати джерела постачання енергії для підвищення енергетичної безпеки – це пріоритет для будь-якої держави, незалежно від її ставлення до Росії», - йдеться у публікації EUvsDisinfo.

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Також в аргументації Кремля особливий наголос робиться на звинуваченнях проти Данію у зловмисному намірі «просувати проєкт за будь-яку ціну». Включаючи блокування Північного потоку-2», яке, за версією дезінформаторів, не може мати іншого пояснення, ніж прояв «русофобії».

«Ігноруючи всі розумні аргументи, кремлівські видання вимальовують апокаліптичну картину, де Європа залишається без газу. Але, за їх версією, вихід є! Це, звичайно, дешевший і кращий російський газ від більш надійного російського постачальника, без якого, за твердженням пропагандистів, Європа не зможе вижити у будь-якому випадку…. Іронія полягає у тому, що Європа навіть за гіпотетичного сценарію може відчувати нестачу газу лише внаслідок поведінки Газпрому, який перебуває під державним контролем, та продовжує лякати європейців позбавленням ресурсів, якщо Європа не прийде до рішення швидко збільшити імпорт з Росії» - робить висновок EUvsDisinfo.