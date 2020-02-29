Гончаренко подав до ВР законопроєкт, який "дозволить звільнити директора НАБУ"

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який, за його словами, дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро з займаної посади.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.

"Подав в Раду законопроєкт, який дозволить звільнити директора НАБУ з займаної посади", - написав він.

Депутат пояснив, що в законопроєкті про НАБУ існувала правова колізія: директором НАБУ не може бути корупціонер, але разом з тим, "у підставах для звільнення не має такої підстави. Тому, я з колегами підготував законопроєкт, який убирає подібну неточність та вносить правки в закон про НАБУ".

На думку Гончаренка, підставою для звільнення директора НАБУ мають бути і рішення суду, щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією.

"Корупціонер не може займати посаду директора антикорупційного бюро. Крапка", - додав депутат.

На даний момент текст законопроєкту на сайті ВР відсутній.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України. Авторами постанови є 216 народних депутатів. У картці законопроєкту є посилання на файл зі скрінами підписних листів.

19 лютого комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував винести на розгляд парламенту постанову про звільнення Ситника.

Нинішнього директора НАБУ Артема Ситника було внесено до реєстру корупціонерів за рішенням суду. Рівненський апеляційний суд визнав його винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.