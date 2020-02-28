Адвокати Порошенка збираються позиватися до ЄСПЛ

Справи ДБР за заявами представників “п’ятої колони” Кремля покликані чинити політичний тиск на лідера опозиційної партії Петра Порошенка.

Про це заявили адвокати п’ятого президента Ілля Новіков та Ігор Головань під стінами ДБР, де відбулася багатогодинна акція проти політичних переслідувань, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Справи, які наплодило ДБР за заявами поплічника Януковича Портнова та інших представників “п’ятої колони” Кремля, мають на меті створити відповідну картинку для суспільства і продовжувати політичний тиск на лідера опозиційної партії Петра Порошенка", - йдеться у повідомленні.

Адвокат Ігор Головань, зокрема, поінформував, що захисники Порошенка вже пройшли всі національні етапи оскарження і мають на меті звернутися до Європейського суду з прав людини.

“Я думаю, що мало в кого є сумніви, що звернення слідчих ДБР, які знаходяться в Шевченківському районі, саме до Печерського суду, відомого своїми одіозними рішеннями, це виключно штучний, протиправний і шахрайський метод. Саме тому ми оскаржили ухвали про привід. Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження, і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності”, - сказав він.

Новіков у свою чергу зазначив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів: “Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував”.

Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку.

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“Як з’ясувалося з офіційного документа, який отримала суддя Шевченківського районного суду міста Києва, слідча Сєргєєва, яка так хотіла побачити Петра Порошенка у себе на допиті, терміново відбула у відпустку”, - зазначив Головань.

“Вони лякаються правди, навіть в такому другорядному питанні, де саме вони знаходяться. Бо вони лякаються, що не дай Бог їхня справа піде не до Печерського суду, не до того судді, який підготовлений до неї, і щось буде не так. Вони цього дуже лякаються”, - наголосив Новіков.

За словами адвокатів, “це вже не заперечує ні старе керівництво ДБР, ні нове, що фактично всі ці кримінальні провадження є політичним переслідуванням, і вони спрямовані стосовно Петра Порошенка”.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський суд Києва раніше ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка на допит у ДБР. Допит мав відбутися у справі стосовно можливих зловживань Порошенка під час звільнення і призначення суддів.

Раніше Порошенко кілька разів не з’являвся на допити, зокрема як свідок у так званій справі українських моряків. Йдеться про перехід українських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна, здійснивши акт збройної агресії в територіальних водах України.