Глава МЗС Швеції поїде на Донбас
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зазначається, що 2 березня в МЗС України відбудуться переговори міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.
"На порядку денному зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств перебуватимуть питання українсько-шведського двостороннього співробітництва, практичної допомоги Швеції у реалізації Україною системних реформ та підтримки Стокгольмом ключових питань порядку денного європейської інтеграції України", - йдеться у повідомленні.
Окремо заплановане обговорення шляхів посилення двосторонньої взаємодії з протидії російській агресії проти України в рамках багатосторонніх форматів, зокрема під час майбутнього головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.
Крім того, 3 березня міністр закордонних справ Королівства Швеція здійснить поїздку в район проведення ООС.