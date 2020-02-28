Заступник Єрмака обговорив з главою АП Естонії підготовку цифрового форуму
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Співрозмовники позитивно оцінили динаміку двостороннього політичного діалогу та обговорили підготовку заходів високого рівня на найближчу перспективу", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, Тііт Ріісало підтвердив незмінність позиції Естонії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, надання експертної допомоги в реалізації важливих внутрішніх реформ у державі.
Ігор Жовква подякував за незмінну політичну підтримку, яку офіційний Таллінн надає Україні, зокрема з урахуванням непостійного членства Естонської Республіки у Раді Безпеки ООН на період 2020-2021 років.
"Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню підготовки та змістовного наповнення Другого цифрового форуму України та Естонії, який має відбутися цього року в Києві", - повідомили у пресслужбі.
Фото: пресслужби Президента