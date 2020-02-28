Пов’язані з коронавірусом протести в Україні – це результат дезінформації – EUvsDisinfo

Російські пропагандисти побачили ще одну можливість для озвучування старих українофобських наративів

Події, які розгорнулися в українському селищі Нові Санжари, стали наслідком дезінформації та виявили, наскільки руйнівною вона може бути для поведінки людей.

Такий висновок міститься в черговому огляді європейського видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на викритті фейкових новин та дезінформації, які спрямовані проти європейців.

«Яким може бути ефект дезінформації на поведінку людини? Відповідь ми отримали у насильницьких протестах, які розпочалися в Україні після оприлюднення нібито листа від міністерства охорони здоров’я, в якому наводилися фальшиві дані про фіксацію п’яти випадків коронавірусу в країні. Пізніше Служба безпеки України з’ясувала, що підроблений лист був виготовлений за межами України, але шкоди він уже завдав. Люди вийшли на вулиці з насильницьким протестом проти прибуття українців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань», – йдеться у повідомленні.

За висновком видання, ці події довели, наскільки вибухонебезпечною є суміш страху, дезінформації та низького рівня довіри, чим повною мірою скористалися кремлівські видання. Російські пропагандисти роками приписували Україні образ «нацистської» та «русофобської» держави, і скоординовано підняли нову інформаційну хвилю, стверджуючи, що нібито «ненависть» українців до росіян переросла у ворожнечу проти власних людей, що є проявом «нацистського принципу, що хворі мають знищуватися».

«Протести у зв’язку із коронавірусом в Україні стали для кремлівських медіа можливістю підняти нову інформаційну хвилю на тлі постійних спроб дискредитувати протести на Євромайдані, які відбулися шість років тому. Вони намагаються поєднати коронавірус і Євромайдан у свідомості людини. За їхньою інтерпретацією, пов’язані з коронавірусом протести є символом Євромайдану, тож, за твердженням прокремлівських медіа, українці ненавидять і готові вбивати одне одного, внаслідок чого Україна є небезпечною для Європи», – йдеться в огляді.

Автори зауважують, що такі пропагандистські наративи не лише спрямовані на підрив демократії в Україні та її європейських прагнень, але й використовуються для нав’язування думки, що агресія російських збройних сил проти України є, за їхньою версією, «громадянською війною».

«Оскільки підтримувані Росією збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди, прокремлівські медіа пропонують фальшивий еквівалент: якщо українці жбурляють каміння одне в одного у невеликому селищі з остраху перед коронавірусом, хто може говорити, що вони не стріляють одне в одного на Донбасі?», – зазначають автори публікації.

«Пов’язані з коронавірусом протести поряд із 6-ю річницею насильницького наступу на протестувальників Євромайдану перетворилися на ще одну можливість для озвучування старих дезінформаційних наративів. Сигнал щодо цього вийшов із самої верхівки Кремля, звідки звучали звинувачення, що українська влада після Майдану служила «закордонних хазяям», які мають на меті розділити Росію і Україну… Незважаючи на ці зусилля, народ України залишається оптимістичним щодо майбутнього власної країни та зберігає ентузіазм щодо демократії».

EUvsDisinfo зазначає, що це не єдиний приклад того, як російські дезінформатори намагаються перетворити на зброю міжнародне занепокоєння довкола сплеску коронавірусу. Минулого тижня в США владні структури попередили про тисячі акаунтів у соціальних мережах, які пов’язані з Росією і які були скоординовано започатковані для поширення дезінформації про коронавірус, для підриву глобальних зусиль у боротьбі з епідемією та для звинувачення уряду США у її розповсюдженні.

Дмитро Шкурко. Брюссель