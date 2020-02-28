Україна глибоко занепокоєна ескалацією ситуації в Ідлібі - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння у зв'язку з ескалацією ситуації в Ідлібі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні", - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових.

"Солідаризуємося з позицією НАТО та світової спільноти, яка закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання. Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії", - наголосили в МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, останніми днями сили Асада за підтримки російської авіації активно атакують райони на північному заході Сирії, де дислоковані турецькі війська.

Унаслідок авіаційних атак сил режиму Асада на північному заході Сирії загинули 33 турецькі військовослужбовці.

США висловили підтримку Туреччині. Зокрема, посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на пресконференції у Вашингтоні нагадала, що Туреччина є союзницею США. Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.