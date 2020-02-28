Україна ставить амбітні цілі у візовому діалозі з Великою Британією - МЗС

Україна ставить амбітні цілі у візовому діалозі з Великою Британією в рамках роботи над новою базовою Угодою про співробітництво, вільну торгівлю та партнерство.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Як відомо, однією з причин Брекзіту було невдоволення Лондона міграційною політикою ЄС. Уряд Джонсона кардинально переглядає свою візово-міграційну політику та суттєво посилює прикордонний контроль. В цих умовах ми започатковуємо діалог з візових питань з Великою Британією, маючи на меті створення комфортних умов поїздок наших громадян. Завдання ставимо перед собою і партнерами надзвичайно амбітні. Проте говорити про конкретні результати можна буде лише за результатами переговорів, але точно не на їх початку", - написав Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 27 лютого розпочала офіційні переговори з Великою Британією щодо нової базової Угоди про співробітництво, вільну торгівлю та партнерство. Ключовими елементами цього документу для України є стратегічне партнерство і візовий діалог.