Відставку першого заступника глави СБУ у спецслужбі не підтвердили і не спростували

У пресслужбі СБУ наразі не підтверджують і не спростовують поширювану у ЗМІ інформацію про нібито відставку першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Про це в коментарі Укрінформу сказала речниця СБУ Олена Гітлянська.

"На жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати цього", - зазначила вона.

Як повідомлялося, раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Президент Володимир Зеленський нібито має намір відправити у відставку першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.