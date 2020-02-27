Відставку першого заступника глави СБУ у спецслужбі не підтвердили і не спростували
Укрінформ
У пресслужбі СБУ наразі не підтверджують і не спростовують поширювану у ЗМІ інформацію про нібито відставку першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.
Про це в коментарі Укрінформу сказала речниця СБУ Олена Гітлянська.
"На жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати цього", - зазначила вона.
Як повідомлялося, раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Президент Володимир Зеленський нібито має намір відправити у відставку першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.