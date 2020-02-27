Україна і Франція відновили роботу військово-технічної комісії

Україна і Франція після п'ятирічної перерви відновили роботу міждержавної комісії у галузі озброєння і військової техніки.

Відповідні домовленості були досягнуті під час візиту до Франції делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра з європейської інтеграції Анатолієм Петренком, повідомляє посольство України у Франції.

"В ході візиту, після п’ятирічної перерви, відновлено роботу Спільної міждержавної українсько-французької комісії в галузі озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що за результатами засідання комісії були створені необхідні умови для забезпечення дієвого співробітництва української сторони з Генеральною дирекцією із озброєння Міністерства збройних сил Французької Республіки та зацікавленими підприємствами ОПК Франції з метою належного забезпечення потреб Збройних сил України високотехнологічними зразками сучасної військової техніки.

Візит відбувся на реалізацію українсько-французьких політичних домовленостей, зазначили в дипвідомстві.

Фото: посольство України у Франції