"Голос" працює над уніфікованим законопроєктом про окуповані території Донбасу і Криму

Фракція партії "Голос" працює над розробкою уніфікованого законопроєкту про тимчасово окуповані території Донбасу і Криму.

Про це заявив голова фракції Сергій Рахманін 27 лютого під час презентації "Стратегії холодної деокупації", розробленої політсилою як план повернення Криму та Донбасу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас на сьогодні існує два закони (один ухвалений у 2014 році, другий - лише у 2018 році), які окремо один від одного регулюють питання окупованих територій. Зрозуміло, що існують відмінності, але подібна позиція є неправильною з точки зору держави, яка піклується про свою територіальну цілісність і суверенітет. Має бути один уніфікований закон, який стосуватиметься і Криму, і Донецької та Луганської областей. Ми працюємо над цим і вважаємо за потрібне внести такий законопроєкт до Ради", - сказав Рахманін.

Пізніше під час брифінгу Рахманін, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформ, додав, що фракція "Голосу" на сьогодні лише почала роботу над відповідною законодавчою ініціативою, оскільки є потреба опрацювати "два досить великих і складних документи", а тому політсила поки що шукає підхід, яким чином їх об'єднати.

"Це документи з різною логікою, почасти - навіть із різною термінологією. Тобто говорити про те, що ми вже в стадії робочої моделі цього документа, було б неправдою. Ми зараз тільки взялися за аналіз цих двох документів для того, щоб напрацювати необхідний законопроєкт. Це важлива історія, але це точно не першочергово. Тобто з цим не треба зволікати, але це точно не першочерговий крок", - уточнив Рахманін.

Як повідомлялося, фракція партії "Голос" напрацювала власний план деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, який передбачає припинення вогню на всій лінії розмежування протягом року, припинення бойових дій на рік-два, створення демілітаризованої зони, відбудова економічного потенціалу звільнених територій, повноцінне реформування Збройних сил України, а також уточнення виборчого законодавства та законодавчої бази загалом стосовно постраждалих внаслідок конфлікту.