У лютому лише двоє депутатів взяли участь у всіх голосуваннях Ради

У лютому лише двоє народних депутатів України взяли участь в 100% голосувань Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України в Facebook.

"Лише двоє народних депутатів України взяли участь в 100% голосувань Верховної Ради у лютому 2020 р. Це Руслан Князевич із "Європейської солідарності" та Олександр Бакумов зі "Слуги Народу". Вказані депутати взяли участь в усіх 784 голосуваннях (натискали "за", "проти" чи "утримався"), що відбулися в лютому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 35 депутатів взяли участь у 25% і менше голосувань Ради, ще 35 депутатів долучилися до 25-50% голосувань, 92 депутати – 51-75% голосувань, 259 депутатів – 76-99% голосувань.

"Таким чином у лютому в середньому один депутат взяв участь в 73% голосувань Ради. Це нижче, ніж в попередні місяці. У січні – 82%, грудні – 79%, листопаді – 80%", - підсумували в КВУ.

Зазначається, що найбільш активно голосували депутати "Слуги Народу" і "Голосу" - в середньому один депутат долучився до 80% голосувань, а також "Європейської солідарності", які взяли участь в 72% голосувань.

В інших фракцій нижчі показники – група "Довіра" (66%), ОПЗЖ (63%), "Батьківщина" (62%).

Найнижчі результати в позафракційних (58%) і групи "За майбутнє" (53%).