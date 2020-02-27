Кулеба в Будапешті говоритиме про розблокування діалогу України з НАТО

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба 26 березня планує здійснити візит до Угорщини, буде обговорено питання НАТО і реалізацію двосторонніх проєктів.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, відповідаючи на запитання дописувачів.

"26.03 я буду в Будапешті. Там продовжимо розмову. Нам потрібно знайти рішення, щоб розблокувати НАТО, запустити спільні з Угорщиною інвестиційні та інфраструктурні проєкти на Закарпатті", - зазначив Кулеба.

Що стосується мовного питання, то, за словами віцепрем'єра, уряд зараз шукає рішення, яке відповідатиме інтересам обох країн.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на початку лютого під час свого візиту до України запропонував міністру освіти і науки України Ганні Новосад розглянути дві можливості, які б могли, на його думку, забезпечити кращі умови для вивчення рідної мови для угорської громади. Серед них - прирівняти угорську мову до мови корінного народу; збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів, а за рахунок збільшення годин на предмет "Українська мова".

Новосад, у свою чергу, заявила, що Україна закриває політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин, наголосивши, що наша мета - щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою.

Обидві пропозиції Сіярто український міністр освіти відхилила як неприйнятні.

Раніше, 16 січня, Верховна Рада ухвалила новий Закон "Про повну загальну середню освіту". Законом, зокрема, визначається, що мовою освіти є державна мова, а також урегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки, крім випадків, визначених законодавством.