Ляшко розповів, чим займатиметься як головний санітарний лікар

Головний державний санітарний лікар встановлюватиме карантин на території країни, прийматиме рішення про обмеження навчальних та розважальних заходів у випадку занесення на територію країни небезпечних інфекцій.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Навіщо ми відновлюємо посаду головного державного санітарного лікаря. Саме подання головного державного санітраного лікаря дозволить встановлювати карантин на території України в разі завезення небезпечних інфекцій, а також запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи, як наприклад, заборона проведення масових заходів, закриття дитячих, навчальних закладів у разі , якщо буде на території України поширення коронавірусної або іншої небезпечної інфекційної хвороби", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд прийняв рішення відновити посаду головного державного санітарного лікаря. На засіданні Кабміну 26 лютого на цю посаду було призначено заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко.