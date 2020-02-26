Рахункова палата перевірить, як використовують кошти на діяльність Кабміну

Рахункова палата проведе аудит ефективності використання коштів держбюджету, виділених на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету міністрів.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

"Кабмін витратив 84 тис. гривень на підготовку та презентацію звіту про свою роботу за 2019 рік. Усе б нічого, але ці матеріали підготували не в уряді, а в приватній фірмі. Звичайно ж, у людей виникає запитання: а для чого тоді вся ця структура уряду, його працівники, які навіть не можуть зробити презентацію? Відповідь на це та інші запитання Рахункова палата надасть восени – за підсумками проведеного нашими фахівцями аудиту ефективності використання коштів держбюджету, виділених на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів", - написав Пацкан.

Як відомо, у другій декаді лютого Кабінет міністрів оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік.