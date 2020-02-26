Рахункова палата перевірить, як використовують кошти на діяльність Кабміну

Рахункова палата перевірить, як використовують кошти на діяльність Кабміну

Укрінформ
Рахункова палата проведе аудит ефективності використання коштів держбюджету, виділених на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету міністрів.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

"Кабмін витратив 84 тис. гривень на підготовку та презентацію звіту про свою роботу за 2019 рік. Усе б нічого, але ці матеріали підготували не в уряді, а в приватній фірмі. Звичайно ж, у людей виникає запитання: а для чого тоді вся ця структура уряду, його працівники, які навіть не можуть зробити презентацію? Відповідь на це та інші запитання Рахункова палата надасть восени – за підсумками проведеного нашими фахівцями аудиту ефективності використання коштів держбюджету, виділених на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів", - написав Пацкан.

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Як відомо, у другій декаді лютого Кабінет міністрів оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік.

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