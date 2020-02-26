На зміну оборонному замовленню може прийти середньострокове планування закупівель

У новому законі про оборонні закупівлі - якщо ВР проголосує за відповідний проєкт - не буде такого поняття як державне оборонне замовлення (ДОЗ), натомість з’явиться поняття «середньострокове планування закупівель».

Про це на «Форумі реформ: На шляху до Вільнюса» заявила народний депутат, заступниця голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У законі про оборонні закупівлі не буде державного оборонного замовлення. Це абсолютно нова система, це значне розширення критеріїв, за якими обирається та чи інша продукція, це життєвий цикл. Фактично ми вводимо планування закупівель. Це середньострокове планування, щоб як замовники, так і компанії могли прогнозувати яким буде не цей рік, а й наступні, і відповідно опрацьовувати ті чи інші розробки. Вводиться вартість життєвого циклу, гарантування якості за стандартами НАТО, передбачається можливість закуповувати в міжнародних спеціалізованих організаціях, забезпечується різноманітність процедур закупівель і локалізація виробництва саме для захисту національного виробника», - розповіла Безугла, коментуючи ухвалення законопроєкту в першому читанні.

Як пояснив Укрінформу радник міністра оборони з питань реформи оборонних закупівель Антон Переверзєв, у законопроєкті передбачається перехідний період, аби заміна старої системи ДОЗ на нову відбулася цивілізовано.

«Звичайно, ми передбачили такий перехідний період. У нас в цьому році передбачено набуття законом чинності, там є шість місяців відтермінування з моменту голосування в частині процедур. Тобто ми передбачаємо, що планування на наступний рік починається за нашим законом у вересні», - пояснив Переверзєв.

Він також зазначив, що голосування в парламенті очікується у березні, тож міністерство матиме необхідний час для підготовки додаткової нормативної бази. Написання регуляторних актів стосуватиметься більше практичних речей – формування ціни, порядку планування й оповіщення про плани тощо.

Переверзєв додав, що за новим законом не буде ніяких преференцій під час вибору виконавця оборонного замовлення - а лише технічні критерії та конкуренція. При цьому він не виключає появи скарг під час перехідного періоду, адже колишнім учасникам ринку доведеться вийти із зони комфорту.

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Якщо ж голосування не відбудеться у березні, зазначив експерт, то провести нові процедури буде важче.

Як повідомлялося, проєкт Закону про оборонні закупівлі був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 5 грудня 2019 року.