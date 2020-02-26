НСЖУ шукатиме серед кандидатів на місцевих виборах ворогів ЗМІ

Національна спілка журналістів України перевірятиме всіх кандидатів, які візьмуть участь у місцевих виборах-2020, на предмет перешкоджання журналістській діяльності та тиску на медіа.

Про це заявила перший секретар НСЖУ Ліна Кущ на пресконференції "Місцеві вибори-2020. Стратегія перемог", яка відбулася в Укрінформі.

“Ми будемо моніторити й будемо закликати наших колег відстежувати списки на місцевих виборах - чи є в цих списках люди, які, скажімо так, “засвітилися” у конфліктах із журналістами, в перешкоджанні журналістській діяльності, у ворожому ставленні до медіа, чи в спробах тиску на медіа”, - заявила Кущ.

Вона наголосила, що отриману інформацію про конкретних політиків НСЖУ доноситиме до виборців на місцях.

Перший секретар НСЖУ нагадала, що протягом трьох років в Україні щомісяця складається індекс фізичної безпеки журналістів, фіксуються напади на них, а також факти пошкодження майна чи апаратури.

“Усі ці кейси ми будемо відстежувати з погляду місцевих виборів”, - додала Кущ.

Як відомо, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.