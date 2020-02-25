Секретар РНБО провів нараду щодо ситуації з коронавірусом

За дорученням Президента Володимира Зеленського у МВС відбулось засідання координаційної наради під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації по контролю за коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Данілов підкреслив, що станом на зараз ситуація в Україні є повністю під контролем служб у цілодобовому режимі.

"Області звітують кожного дня о 8:00 ранку та о 16:00. Ми не очікуємо жодних несподіванок. Завтра на 10:00 усі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити усі медичні заклади, які, у разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - зазначив Данілов.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, керівництво Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби із надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров'я, Державної міграційної служби.

Як повідомлялося, напередодні уряд України у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії ухвалив рішення про ретельний огляд пасажирів, які прибувають із країн, де зафіксовано випадки COVID-19. Нині кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 322 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами. 11 осіб померли. Читайте також: Коронавірус - куди бігти й що робити: МОЗ дає “інструкцію” Загалом у світі станом на 25 лютого зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, з них 2 699 - летальні. Одужали вже 27 695 осіб.

Фото: МВС