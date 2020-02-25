Естонія залишається надійним другом України - Разумков

Естонія залишається надійним другом і партнером України, підтримує нашу державу на міжнародній арені.

Про це написав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у Twitter, де опублікував фото з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюланд.

"Дякую Президенту Керсті Кальюланд за те, що Естонія залишається надійним другом та партнером України на міжнародній арені. Для нас важлива підтримка держави, яка поділяє наші та європейські цінності, а також повагу до принципів демократії", - зазначив Разумков.

Thank you President @KerstiKaljulaid for making Estonia a reliable friend and partner of Ukraine in the international arena. We highly appreciate the support from a state that shares our and European values ​​and our respect for the principles of democracy. pic.twitter.com/pPsCMAtwuz — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) February 25, 2020

Як повідомлялося раніше, Разумков у вівторок, 25 лютого, розпочав офіційний візит до Естонії. Заплановані його зустрічі з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюланд, спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

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Голова українського парламенту також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування "E-Estonia".