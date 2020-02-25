Разумков розпочав робочий візит до Естонії

Разумков розпочав робочий візит до Естонії

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у вівторок розпочав офіційний візит до Естонії.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

“25-26 лютого 2020 року Голова Верховної Ради України перебуватиме з офіційним візитом в Естонській Республіці”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Разумков проведе зустрічі з Президентом Естонської Республіки пані Керсті Кальюланд, спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та Міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

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Голова українського парламенту також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування «E-Estonia».

Як повідомлялося, Разумков 24-25 лютого з офіційним візитом відвідав Латвію.

Фото: rada.gov.ua

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