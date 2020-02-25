Разумков розпочав робочий візит до Естонії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у вівторок розпочав офіційний візит до Естонії.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

“25-26 лютого 2020 року Голова Верховної Ради України перебуватиме з офіційним візитом в Естонській Республіці”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Разумков проведе зустрічі з Президентом Естонської Республіки пані Керсті Кальюланд, спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та Міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

Голова українського парламенту також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування «E-Estonia».

Як повідомлялося, Разумков 24-25 лютого з офіційним візитом відвідав Латвію.

Фото: rada.gov.ua