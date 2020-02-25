"Голос" вимагає позачергово зібрати Комітет ВР через коронавірус

Народні депутати з фракції "Голос" вимагають скликати позачергове засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо питання готовності України до можливих випадків коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Депутати "Голосу" вимагають від голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького скликати позачергове засідання комітету та пояснити, наскільки Україна готова до можливих випадків коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У політсилі підкреслюють, що коронавірусна інфекція поширюється не лише Азією, але й Європою, тому країни посилено готуються реагувати на можливі спалахи.

"Українська влада має докласти максимум зусиль не лише до забезпечення захисту громадян, але й до адекватного й належного інформування суспільства про реальний стан справ. Тому "Голос" вимагає провести спеціальне засідання Комітету з питань здоров’я нації, залучити всі відповідальні відомства та прозвітувати про стан підготовки та подальші плани з реагування на можливі випадки інфекції", - зазначають у "Голосі".

У партії хочуть почути від влади відповіді на низку запитань. Зокрема, на кого покладені функції головного державного санітарного лікаря, якщо міністр охорони здоров’я перебуває в обсервації, коли буде поданий в парламент законопроєкт "Про систему громадського здоров’я», скільки лікарів та у яких лікарнях України дійсно готові до прийому потенційних хворих із коронавірусом, знають, як діагностувати хворобу і як лікувати можливі ускладнення.

Крім того, у "Голосі" цікавляться, в яких лікарнях України є спеціальні комплекти з комбінезону, окулярів, рукавичок та респіратора, які ВООЗ рекомендує для захисту від коронавірусної інфекції, чи були одягнені у такі комплекти медики, що зустрічали українців, евакуйованих з Уханя, та в яких українських лікарнях є всі необхідні витратні матеріали для виявлення коронавірусу.

"Засідання комітету має відбутися в найкоротші терміни, щоб українське суспільство знало, наскільки готова Україна та що робити у разі появи коронавірусу в країні", - зазначають у партії "Голос".

Як повідомлялося, станом на 25 лютого у світі зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 2 699 - летальні. Одужали вже 27 695 осіб.