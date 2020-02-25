Разумков анонсує розширення співпраці Ради з групою “Балтік плюс” і “північною п’ятіркою”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поділився планами розширення міжпарламентської співпраці, зокрема, за рахунок більш тісних контактів з країнами північної п’ятірки - Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція.

Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу під час офіційного візиту до Латвії.

“Щодо поглиблення міжпарламентської співпраці - ми сьогодні, передусім, можемо говорити про групу “Балтік плюс” (Україна, три країни Балтії, Грузія, Польща, - ред.). І нам дійсно хотілося б розширювати можливості подібної співпраці за рахунок інших країн, в тому числі північної п’ятірки (Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, - ред.). Про це ми також говорили у Страсбурзі. І будемо в подальшому вести таки перемовини”, - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради також представив нових співголів новоствореної міжпарламентської групи дружби між українськими та латвійськими депутатами: Соломія Бобровська, партія “Голос”; Тарас Тарасенко, “Слуга народу”. Голова групи з латвійського боку – Алдіс Адамовічс.

Присутній при розмові посол України в Латвії Олександр Міщенко додав, що вже є домовленість по комітетах закордонних справ парламентів вказаної вище групи Nordic-Baltic Eight (три країни Балтії плюс п’ять північних країн) про запрошення керівника комітету закордонних справу Верховної ради до цього формату.

Нагадаємо, у другий день офіційного візиту до Латвії спікер українського парламенту провів переговори з Президентом Егілсом Левітсом, прем’єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем, спікером Саейму Інарою Мурнієце. Крім того, Разумков спільно зі спікером Латвії поклали квіти до монументу Свободи у Ризі.

За даними посольства, у ході зустрічей підтверджено незмінну підтримку Латвією суверенітету і територіальної цілісності України, засудження Росії як країни-агресора, а також підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Після цього Голова ВРУ відбуде до Таллінна. Візит до Естонської Республіки триватиме 25-26 лютого. Там Разумков проведе зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

Очільник парламенту України також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування E-Estonia.