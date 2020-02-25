Які партії українці зараз "провели б" до Ради - КМІС

Якби парламентські вибори відбулися у лютому 2020 року, то до Верховної Ради України пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та ВО "Батьківщина".

Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у лютому.

"Якби вибори відбувалися в лютому 2020 року, до парламенту потрапили б "Слуга народу" (39,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, -4,1% у порівнянні з 2019 роком), "Опозиційна платформа – За життя" (15,6%, у порівнянні з 2019 роком +2,5%), "Європейська солідарність" (10,8%, у порівнянні з 2019 роком +2,7%), ВО "Батьківщина" (9%, у порівнянні з 2019 роком +0,8%)", - йдеться у пресрелізі КМІС.

Близькі до прохідного бар'єра партія "Сила і Честь" (4,6%, у порівнянні з 2019 роком +0,8%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,2%, у порівнянні з 2019 роком +0,2%).

Решта політсил, згідно з даними опитування, набирають менш як 4% голосів виборців.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що живуть у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників, близьких до 50%; 2,8% - для показників, близьких до 25%; 2,0% - для показників, близьких до 10%; 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з дослідженням Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (36%), на президентських же виборах найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський (40%).