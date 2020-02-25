Зеленського на виборах готові підтримати 44,2% українців - КМІС

Якби перший тур президентських виборів відбувся у лютому 2020 року, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 44,2% українців - на 14% більше, ніж у першому турі президентських виборів у 2019 році.

Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у лютому.

Як зазначається у пресрелізі КМІС, для відстеження динаміки підтримки політичних лідерів і партій порівняно з останніми президентськими і парламентськими виборами респондентів просили відповісти на запитання, за якого кандидата і партію вони б проголосували, якби вибори відбувалися в лютому 2020 року. При цьому для коректного порівняння рейтингів респондентам пропонувався список кандидатів і партій, які брали участь у президентських і парламентських виборах.

"Зараз найбільшу підтримку серед населення має Володимир Зеленський, за якого готові голосувати 44,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором (+14% порівняно з 2019 роком). Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (13,1%, порівняно з 2019 роком +1,4%) і Петро Порошенко (11,6%, порівняно з 2019 роком -4,3%)", - йдеться в опитуванні.

На четвертому місці - Юлія Тимошенко (6,9%, порівняно з 2019 роком -6,5%), на п'ятому - Ігор Смешко (4,9%, порівняно з 2019 роком -1,1).

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що живуть у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за чотириступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників, близьких до 50%; 2,8% - для показників, близьких до 25%; 2,0% - для показників, близьких до 10%; 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з дослідженням Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (36%), на президентських же виборах найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський (40%).