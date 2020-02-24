Голова ЦВК обговорив зміни до Виборчого кодексу з делегацією Венеціанської комісії

Голова ЦВК Олег Діденко провів робочу зустріч із делегацією Венеційської комісії та деяких структур Ради Європи на чолі із секретарем Венеціанської комісії Томасом Маркертом. Обговорили питання насамперед повʼязані з Виборчим кодексом України в контексті підготовки до чергових місцевих виборів.

Про це повідомляє ЦВК.

Зазначається, що за словами Діденка, в аспекті майбутніх місцевих виборів слід сказати про нову виборчу систему, яка може виявитися доволі складною як для членів виборчих комісій – під час організації виборів, так і для виборців – в сенсі її розуміння. Відтак, аби нівелювати ймовірні складнощі, необхідно організувати широку інформаційно-розʼяснювальну роботу. Перші важливі кроки в цьому напрямку Комісія за підтримки міжнародних партнерів вже робить.

"ЦВК планує запропонувати цілу низку положень, повʼязаних із впровадженням у виборчому процесі електронних сервісів. Зокрема, – передбачити альтернативну можливість подачі документів (в режимі онлайн) для реєстрації кандидатів, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів, членів виборчих комісій. Окрім того, хочемо закріпити на законодавчому рівні можливість використання інноваційних технологій, наприклад, для підрахунку голосів виборців. Також запропонуємо законодавчо деталізувати повноваження регіональних та територіальних представництв Комісії, можливість утворення яких передбачена Кодексом. Загалом комплекс запланованих Комісією змін до Виборчого кодексу головним чином спрямований на спрощення участі у виборах всіх субʼєктів виборчого процесу", - зазначив голова ЦВК, відповідаючи на запитання представника Конгресу місцевих і регіональних рад Ради Європи пані Ренате Зікмунд щодо основних пропозицій для вдосконалення Виборчого кодексу.

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Під час зустрічі також йшлося про взаємозвʼязок між реформою децентралізації та місцевими виборами.

Так, сьогодні активно обговорюються зміни до Конституції України в аспекті децентралізації. У цьому зв'язку Діденко наголосив, що попри можливі зміни в адміністративно-територіальному устрої, ЦВК у будь-якому випадку зробить все можливе, аби чергові місцеві вибори відбулися відповідно до чинного законодавства, але сподівається, що такі зміни будуть завчасними.