“Слуга народу” і Зеленський отримали б найбільше голосів на виборах

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (36%), на президентських же виборах найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський (40%).

Про це йдеться у дослідженні "Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий 2020 р.)", проведеному соціологічною службою Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором , за "Європейську солідарність" - 13%, за ВО "Батьківщина" - 10%, за партію "Сила і честь" - 5%. Порівняно з результатами опитування, проведеного Центром Разумкова у січні цього року, знизився рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" (з 45% до 36%), і на статистично значущому рівні зросли наміри голосувати за ВО "Батьківщина" (з 8% до 10%), за партію "Опозиційний блок" (з 0,9% до 2%)", - йдеться у дослідженні.

Водночас якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (40% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). 15% з-поміж них мають намір голосувати за Юрія Бойка, 13,5% - за Петра Порошенка, 10% - за Юлію Тимошенко.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.