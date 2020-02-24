Президенту довіряють 51,5% українців - Центр Разумкова

Президенту України довіряють 51,5% громадян, не довіряють - 41%.

Про це йдеться у дослідженні "Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий 2020 р.)", проведеному соціологічною службою Центру Разумкова.

"Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 69% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (65%), церкви (62,5%), Державної прикордонної служби (60%), волонтерських організацій (60%), Національної гвардії України (60%), ЗМІ України (52,5%), Президента України (51,5%), добровольчих батальйонів (51%)", - йдеться у дослідженні.

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 82% опитаних), державному апарату (чиновникам) (77%), судовій системі загалом (76%), комерційним банкам (71,5%), місцевим судам (71%), політичним партіям (70%), прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (65%), Верховній Раді України (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (65%), уряду України (64,5%), Верховному суду (64%), Антикорупційному суду (64%), Конституційному суду України (60,5%), Національному банку України (60%), профспілкам (51%).

Як зазначається, рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського був найвищим у вересні 2019 року - тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли - лише 13,5%, у лютому 2020 року - відповідно 51,5% і 41%.

Верховній Раді України у вересні 2019 року довіряли 57% опитаних, не довіряли - 25%, у лютому 2020 року - відповідно 28% і 65%.

Уряду у вересні 2019 року довіряли 57% респондентів, не довіряли - 22%, у лютому 2020 року - відповідно 28% і 64,5%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.