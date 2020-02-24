У "Слузі народу" відповіли на закид КВУ про “живі” осередки

У партії "Слуга народу" відреагували на інформацію Комітету виборців України про те, що політсила не має жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Про це у Facebook написав член фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"У Комітеті виборців кажуть, ніби у нас немає жодного «живого» осередку. Живими в КВУ чомусь вважають лише осередки зі статусом юридичної особи. Як при «совку» – якщо є своя печатка, значить, є і організація. Хоча закон про політичні партії передбачає, що осередки можуть створюватися і без статусу юрособи. Щоб про це дізнатися – потрібно всього лише відкрити закон. І якщо говорити про осередки, то вони в нас зареєстровані абсолютно в усіх областях, у місті Київ і АРК", - зазначив Качура.

Депутат додав, що не варто порівнювати "Слугу народу" зі старими політиками: "...Складається враження, що, на думку КВУ, партія існує для того, щоб платити комусь за щось гроші. І не важливо за що – головне, що це потрібно робити. Ми знаємо, що такі партії існують. Вони дійсно утримують людей, які перекладають папірці і проводять наради. І це ніяк не підвищує до них довіру виборців".

За словами Качури, аналітичне та інформаційне забезпечення роботи депутатів від "Слуги народу" здійснюють їхні помічники і секретаріат фракції «Слуга народу», і для цього не потрібно когось додатково наймати в партію.

Втім, зазначив депутат, "слуги народу" не здивовані аналізом Комітету виборців.

"Нас не дивували їхні заяви під час виборів і зараз ми не виключаємо, що це може бути черговим замовленням людей, які втратили владу і будь-якою ціною хочуть повернути собі країну, яку багато років вважали своїм бізнесом", - написав Качура.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет виборців України проаналізував звіт партії "Слуга народу" і оприлюднив дані, що у політсилі офіційно не працює жоден працівник, також партія "Слуга народу" не має жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.