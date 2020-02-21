Агресія Росії проти України була в центрі уваги сесії ПА ОБСЄ – Потураєв

Російська агресія проти України та окупація Криму були в центрі уваги обговорень на зимовій сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, яка проходила 20-21 лютого у Відні.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу заявив голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв.

"Ми дуже задоволені тим, як пройшла зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ. Ми відчули велику підтримку з боку майже всіх промовців. Під час усіх дебатів згадувалася Україна - як держава, що потерпає від найгострішого на сьогодні конфлікту на теренах Європи. Звичайно, обговорювалися різні питання, але тема російської агресії проти України була в центрі уваги протягом обох днів роботи ПА ОБСЄ", - сказав Потураєв.

За його словами, українська делегація відчула серйозну підтримку нашої країни.

"Вона проявилася в підтримці нашого проєкту резолюції, що фіксує абсолютно неприпустимі порушення міжнародного права, до яких вдалася РФ під час анексії та окупації Криму, збройного вторгнення на Схід України та окупації окремих районів Донецької та Луганської областей", - повідомив Потураєв.

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Він зазначив, що українській делегації вдалося зібрати достатньо підписів, аби розраховувати на підтримку цієї резолюції на літній сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері. Це стало можливим завдяки "спільній та злагодженій роботі усіх проукраїнськи налаштованих депутатів".

"Робота зі збору підписів на підтримку нашої резолюції буде продовжена, звичайно, і між сесіями. Думаю, що резолюція буде підтримана ПА ОБСЄ, і це стане черговим потужним сигналом на підтримку України та ще одним важливим документом, який зможуть використовувати наші друзі, аби підсилювати санкційний, дипломатичний тиск на Росію - щоб змусити її повернутися до виконання базових норм міжнародного права, якими вона відверто нехтує", - заявив очільник делегації.

Водночас він звернув увагу на те, що в Росії зараз відбувається процес змін до конституції, "згідно з якими вона фактично вийде з-під дії норм міжнародного права". Однак, підкреслив депутат, українській стороні все одно потрібно продовжувати "роботу на всіх доступних нам напрямках з використанням усіх механізмів, аби держава-агресор, по-перше, дала нам спокій, можливість розвиватися та йти своїм шляхом до родини європейських народів, а, по-друге, щоб вона відповіла за ті злочини, які вчинила проти незалежної України".

Потураєв додав, що у своїх виступах друзі України не забували про незаконну анексію Росією Кримського півострова: "Не було такого, щоб про окуповані райони Донбасу говорили без згадки про Крим. Тобто позиція наших друзів та колег непохитна: ніхто не збирається пробачати та заплющувати очі на окупацію й анексію Криму".