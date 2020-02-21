Разумков поїде до Латвії та Естонії

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснить офіційний візит до Латвії та Естонії 24-26 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"24-25 лютого 2020 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуватиме з офіційним візитом у Латвійській Республіці, де зустрінеться з Президентом, Прем’єр-міністром та Спікером Сейму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Разумков планує відвідати ризьку Українську середню школу та покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, він відвідає Музей окупації Латвії та візьме участь у церемонії покладання квітів до Монументу Свободи.

25-26 лютого 2020 року Голова Верховної Ради України відвідає з офіційним візитом Естонську Республіку. Там він проведе зустрічі з Президентом Естонської Республіки, Президентом Рійгікогу, Міністром оборони та Міністром закордонних справ.

Голова Парламенту України також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування "E-Estonia".