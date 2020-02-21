Зеленський каже, що проти ринку землі й евакуйованих з Китаю протестували ті самі люди

Усі замовники і організатори сутичок, що стались напередодні, 20 лютого, біля медичного центру "Нові Санжари", понесуть відповідальність.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Ми знаємо, що дехто навмисно і свідомо сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього "дикунства". Замовники і організатори понесуть відповідальність. Я радий, що не лише правоохоронні органи, а і саме суспільство почало детально розбиратись у вчорашній ситуації", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масовий безлад - і це "відомі світу "вірусологи" у спортивних костюмах", які раніше протестували проти ринку землі під виглядом аграріїв.

"Усім режисерам-постановникам "погорілого театру", який, мабуть, готується до нових вистав, я хочу сказати наступне: є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції. Є інтереси України. У такі моменти їй потрібна не фейкова, а справжня солідарність. У такі часи перемоги і поразки спільні. І відповідальність - спільна. Для когось - політична, для когось - кримінальна", - заявив Президент.

Зеленський підкреслив, що часи, коли можна "заробляти політичні бали ціною громадського порядку та національної безпеки", скінчились.

"Вчора за вашими настановами не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння у залишки вашої гідності, вашої порядності та честі", - звернувся глава держави.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медцентрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Фото: пресслужба глави держави